В Химках передали гуманитарную помощь для зоны СВО

Партия гуманитарной помощи из Химок направлена в Курск, Северодонецк, Горловку, Мариуполь и другие нуждающиеся районы. В передаче груза принял участие лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает на базе МБУ «ХимСпас» с 29 декабря 2022 года при поддержке администрации городского округа Химки. К формированию и отправке грузов присоединяются сотрудники учреждения и жители города.

Очередную партию помощи передали для военнослужащих и жителей территорий, где проходит специальная военная операция.

«Химки своих не бросают. Мы понимаем, как важна поддержка для наших военнослужащих и тех, кто отправился в зону спецоперации. Передача необходимой помощи — это наш долг и приоритетный вопрос для местных властей», — отметил Георгий Шишкин.

С начала СВО в Химках на постоянной основе проводят патриотические мероприятия, тематические лекции и уроки в школах, а также организуют регулярные сборы гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.