В Химках отправили новый гуманитарный груз в зону СВО

Жители Химок совместно с депутатами «Единой России» Русланом Шаиповым, Валентином Герасимовым и Инной Монастырской передали очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Посылки направили в Курск, Северодонецк, Горловку и Мариуполь.

В состав помощи вошли предметы первой необходимости, продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты и экипировка. Груз сформировали с учетом запросов военнослужащих.

С начала спецоперации из Химок отправили более 600 тонн гуманитарной помощи. В округе провели свыше 200 акций, во время которых школьники написали письма бойцам. Организация «ХимСпас» с 2022 года передала более 200 тонн груза и остается одним из лидеров по сбору помощи в Московской области.

«Эти акции проходят регулярно. Сейчас весна, и мы хотим порадовать наших военнослужащих вещами, которые повысят их комфорт и улучшат условия службы», — поделился муниципальный депутат Химок Руслан Шаипов.

«Я испытываю гордость за наш город: столько неравнодушных людей самых разных возрастов, вероисповеданий и уровней достатка объединились, чтобы помочь. Химки действительно достойно поддерживают наших бойцов в зоне СВО», — отметила депутат Инна Монастырская.

Присоединиться к сбору можно в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, дом 18б, а также в отделении партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.