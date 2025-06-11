В Херсонской области и Мелитополе прозвучали взрывы

сегодня в 23:07

Губернатор Владимир Сальдо сообщил о масштабной атаке украинских БПЛА самолетного типа на Херсонскую область.

По его данным, российские системы ПВО уже сбили несколько беспилотников, но боевая работа продолжается.

Одновременно зафиксированы попытки атак на Мелитополь. По данным мэрии, над городом также ведётся противодействие воздушным целям.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.