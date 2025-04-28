В Госдуме считают, что Украина нарушит перемирие в дни 80-летия Победы

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что Украина точно нарушит перемирие в дни 80-летия Победы, которое предложил президент России Владимир Путин, сообщает aif.ru .

«Мы дважды объявляли перемирие до этого. Каждый раз Украина нарушала его, внаглую нанося удары по энергообъектам. Так было в том числе во время пасхального перемирия. Мы воюем с фашистами. Думаете, они будут соблюдать перемирие? У меня нет сомнений, что нет», — подчеркнул парламентарий.

В честь 80-летия Великой Победы Россия заявила о прекращении огня с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая.

В течение этого периода любые боевые действия будут приостановлены.