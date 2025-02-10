В Госдуме ответили, кто причастен к мародерству в Курской области

В Курской области наблюдаются случаи мародерства, в которых, по информации заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, участвуют украинские военные и преступные группы, сообщает Инфо24 .

При этом он не исключил, что это могут быть единичные случаи, связанные с российскими военнослужащими. Заварзин ссылался на заявления временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, который предложил создать горячую линию для сообщения о фактах мародерства, особенно на территориях, прилегающих к зоне конфликта.

По словам Заварзина, мародерство становится частью любого военного конфликта, и зачастую за подобные преступления отвечают уголовники. Он отметил, что российские солдаты проявляют героизм, сражаясь с врагом, и лишь в редких случаях может иметь место неправильное поведение.

«Но я уверен, что массово этим занимаются украинские военные и бандитские элементы», — добавил депутат.

Заварзин подчеркнул, что полное искоренение мародерства и коррупции невозможно, но, создав горячую линию и настроив оперативное реагирование властей, можно значительно сократить количество таких инцидентов. Главное — это обеспечить быструю реакцию силовых структур и прокуратуры, чтобы факты мародерства не оставались безнаказанными.