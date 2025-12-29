Журавлев назвал взятие Красноармейска одним из трех главных событий СВО за год

Освобождение Красноармейска, Северска и Гуляйполя стало решающим достижением российских военных на СВО в 2025 году. Такое заявление сделал первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев, подводя итоги годовой кампании, сообщает Газета.ru .

Парламентарий подчеркнул, что бои за эти стратегические важные населенные пункты продолжались годами, и их переход под контроль РФ знаменует получение стратегического преимущества практически на всей линии боевого соприкосновения.

«Красноармейск, Северск, Гуляйполе — безусловные фронтовые успехи, бои вокруг этих населенных пунктов шли не один год», — сказал законодатель.

Журавлев отметил, что, хотя территориальные успехи важны, приоритетной целью остается обеспечение национальной безопасности России, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

Особое внимание эксперты уделяют взятию Красноармейска (украинское название города — Покровск). Населенный пункт является ключевым логистическим и промышленным центром Донбасса.

Через Красноармейск проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие ДНР с Запорожьем, Днепропетровском (украинское название — Днепр) и Славянском. Город был одним из крупнейших центров добычи угля в регионе. В ходе боев, активная фаза которых возобновилась весной 2025 года, российским войскам удалось взломать эшелонированную оборону противника, возводившуюся более десяти лет.

По мнению депутата, текущая оперативная обстановка позволяет говорить о том, что российская армия прочно удерживает инициативу, реализуя задачи по защите интересов государства военными методами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.