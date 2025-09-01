В Горловке при атаке ВСУ повреждены два автобуса Спецоперация сегодня в 21:03

1 сентября стало известно, что во время очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Центрально-Городском районе Горловки повреждение получили сразу два автобуса. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в микрорайоне „Квартал 88“ (Центрально-Городской район Горловки) повреждены два автобуса. К счастью, без пострадавших», — сообщил Приходько. На месте происшествия работают оперативные службы. Другая информация уточняется. Ранее сообщалось, что в середине августа из-за действий ВСУ в ДНР пострадали четыре ребенка. Тогда представители киевского режима сбросили с беспилотника взрывное устройство.