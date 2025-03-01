В феврале глава Домодедова Хрусталева встретилась с 19 семьями участников СВО

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева регулярно встречается с семьями участников СВО, которые сейчас защищают Родину или, к сожалению, погибли на фронте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отмечает Евгения Михайловна, такие встречи помогают администрации «держать руку на пульсе», оперативно узнавать об их потребностях и помогать. Во встречах принимают участие городской прокурор и депутаты.

Родные военнослужащих всегда с большим теплом и трепетом рассказывают о своих Героях. Многие из бойцов награждены медалями, в том числе орденами «Мужества».

«История каждой семьи напоминает, как важно быть вместе в трудные моменты. Забота и закрытие потребностей семей защитников — наш приоритет. Мы всегда рядом», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Защита Родины — это не просто долг, это проявление любви к своей земле, народу, к тем, кто дорог сердцу. За каждым военнослужащим стоит его семья. Их терпение и любовь — это подвиг, который заслуживает глубокого уважения.

На встречах обсуждают, какие существуют меры поддержки и чем еще городской округ может помочь. Так, например, рассматривались вопросы предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, получения выплат, удостоверений.

За каждой семьей закреплены представители депутатского корпуса и администрации. Также Евгения Хрусталева напоминает, что в Домодедово есть несколько мест, куда можно обратиться с вопросом.

К социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области. Контактный номер телефона: 8(980)374-20-00. Адрес: г. Домодедово, площадь 30-летия Победы, д. 1. График работы: по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

В Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Контактный номер телефона: 8(496)792-45-91 по адресу: г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 63.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.