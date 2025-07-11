В Электростали открыли памятную доску участнику СВО

В Электростали состоялась торжественная церемония открытия памятной доски участнику специальной военной операции Владимиру Губашеву. В ней приняли участие родные Владимира, представители городской администрации, совета депутатов, «Боевого братства» и ассоциации ветеранов СВО, молодежные активисты и просто неравнодушные электростальцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир приехал в Электросталь вместе с семьей в 2010 году, учился в школе № 15. С третьего класса он увлеченно занимался боксом, занимал призовые места, получил юношеский разряд. После школы поступил в Электростальский колледж на автомеханика, а после его окончания, в 2021 году, был призван на срочную службу. Служил в морской разведке, получил звание старшего матроса. Владимира неоднократно награждали за достойное несение службы. В июне 2022 года он уволился в запас, а через некоторое время подписал контракт с Министерством обороны, встав в ряды тех, кто готов был защищать интересы Отечества в ходе специальной военной операции.

За проявленные отвагу и самоотверженность указом президента России Владимира Путина он посмертно награжден орденом Мужества.

«Открывая эту доску на доме, где прошла его жизнь, мы навечно сохраняем в сердце города память о нашем земляке, настоящем Герое. Его подвиг — пример любви к Родине. Скорбим вместе с семьей Владимира. Вечная память и низкий поклон за вашего сына, за его мужество и жертву. Мы помним. Мы гордимся», — сказала глава г. о. Электросталь Инна Волкова на церемонии.

Памятная доска размещена на доме 17А по ул. Советской, где проживает семья героя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.