В егорьевском Совете ветеранов сплели 1000-ю маскировочную сеть

Эта работа ведется с июля 2023 года. Вот уже на протяжении 2 с половиной лет основной состав, а это примерно 50 человек, не меняется. В числе плетущих матери участников СВО, которые верят, что их сети укроют их детей от глаз противника.

Юбилейную, тысячную сеть ветераны закончили вечером 12 августа. Ещё 2 — сплели за утро 13-го. А каждая ни много ни мало размером 6 на 3 м. В Совете ветеранов объяснили, что ими накрывают блиндажи, орудия и самих бойцов. Такие сети — расходный материал, они нужны всегда, поэтому работа не прекращается. С материалами помогает местная администрация, Совет депутатов округа, а также многие егорьевские предприятия.

Заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников сам ездил с гуманитарным грузом в зону СВО. Он делится — военнослужащие с радостью и благодарностью встречают посылки из родного города. Это единение с близкими чувствуют и в тылу. Так, сын одного из военнослужащих вслед за бабушкой присоединился к плетению сетей в Совете ветеранов, услышав от отца, что такая поддержка ему необходима.

Поздравить с новой цифрой и поблагодарить ветеранов за неустанный труд пришла также заместитель главы муниципалитета Наталья Леликова. Она подчеркнула, что к помощи военнослужащим присоединился весь город. Это не только Совет ветеранов, но и волонтерские объединения, которые открываются при храмах и общественных организациях. Кроме того, в Егорьевске созданы местные штабы Комитета СВО, Ассоциации ветеранов СВО, фонд поддержки, центр помощи военнослужащим и их семьям. Активно в плетении сетей и подготовке гуманитарных грузов, которые из Егорьевска отправляются 2 раза в месяц, участвуют «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардия Единой России», «Юнармейцы» и другие. Школьники пишут письма бойцам, вместе со взрослыми делают окопные свечи, маскировочные костюмы, сухой душ и другие необходимые в солдатском быту вещи. Такая всесторонняя помощь нужна для приближения общей победы, считают в администрации округа.

Каждый, кто хочет стать волонтером и помочь в плетении сетей, может приходить в Совет ветеранов в понедельник с 9 до 13 часов, а также со вторника по пятницу с 9 до 18 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.