сегодня в 16:44

В Единый день приема участников СВО в Подмосковье решили почти 70% обращений

Около 70% обращений поступивших в Единый день приема участников СВО в Подмосковье оперативно решили. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Приемы, посвященные юридическим вопросам, прошли 23 января во всех муниципалитетах региона. Всего поступило 55 обращений от военнослужащих и 109 обращений от членов их семей.

«Из всех полученных обращений 113 удалось решить в ходе приемов, по остальным будет проведена дополнительная работа и отправлены запросы в профильные ведомства», — рассказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы от «Единой России» Алла Полякова.

Почти половина вопросов касалась оформления документов для получения выплат. Еще четверть — оформления удостоверения ветерана боевых действий и присвоения статуса участника СВО. Затрагивались вопросы трудоустройства, социальной поддержки, а также перевода действующих военнослужащих в другие подразделения.

«По каждому обращению были не только предоставлены консультации, но и оказана практическая помощь», — отметила Алла Полякова.

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов по итогам Единого дня приема отметил, что тематические встречи стали важным инструментом обратной связи и оперативной помощи участникам СВО и их семьям.

«Темы поступивших обращений помогают нам определить наиболее острые проблемы, требующие незамедлительного реагирования и принятия системных мер по их предотвращению в будущем», — сказал Алексей Галоганов.

Следующий Единый день приема состоится 6 февраля. Он будет посвящен вопросам получения выплат.

Записаться можно через местные общественные приемные «Единой России» в Московской области. Подробная информация доступна на сайте регионального отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.