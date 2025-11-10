В Едином центре поддержки участников СВО Серпухова продолжается цикл мастер-классов

сегодня в 15:25

8 ноября волонтерская группа «В круге света» из Пущино продолжила цикл мастер-классов для родных участников Специальной военной операции. Мероприятия объединяют матерей, жен, сестер и детей военнослужащих в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Предыдущие занятия были сфокусированы на изготовлении маскировочных костюмов и «браслетов жизни». Новый этап инициативы включил роспись брелоков.

На последней встрече к семьям защитников присоединились студенты Губернского колледжа. Они приняли участие в создании сувениров, символизирующих вклад в общую Победу.

Эти изготовленные брелоки несут в себе послания любви, веры и надежды. Они призваны напоминать военнослужащим о доме, где их ждут и готовы поддержать.

Цель цикла мастер-классов — оказание адресной поддержки и создание осязаемых символов связи между фронтом и тылом, а также обеспечение моральной поддержки семьям, ожидающим возвращения своих близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.