В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей к 23 февраля состоялась встреча

На встречу 22 февраля с военнослужащим Александром и его супругой, руководителем волонтерского объединения «Территория Z» Екатериной Егоровой пришли старшие по домам, собравшие средства на дооснащение бойцов, а также волонтеры «Доброго сердца» из Серпуховского колледжа, депутаты окружного Совета Андрей Тихонов и Диана Алумянц, члены Политсовета Единой России, сотрудники госучреждений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Еще одна встреча состоялась участником специальной военной операции Сергеем с позывным «Порей». Для поддержки наших защитников была организована очередная партия помощи. Были собраны денежные средства, а также необходимые строительные материалы, предоставленные предпринимательским сообществом.

Кроме того, бойцам передали партию газа в баллонах и объемный гуманитарный груз, включающий в себя продукты питания и вещи первой необходимости. От Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина вручили ребятам картину, а Союз женщин России передал нашим защитникам домашних блинов. Этим же днем груз из дома отправился на передовую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.