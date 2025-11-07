В Дубне реабилитацию проходят участники и ветераны СВО со всей страны

На базе медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне реабилитацию проходят участники и ветераны СВО как из наукограда, так и самых отдаленных городов страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского коурга.

Ветеран СВО, обладатель ордена «Мужества» Сергей Калеков получил тяжелые ранения под минометным и танковым огнем, но позицию не оставил. Благодаря его действиям огонь артиллерии был успешно скорректирован. В медико-санитарной части № 9 на реабилитации он уже в третий раз. Говорит, здесь чувствует себя как дома, а медики и волонтеры заботятся как родные.

Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно встречается с пациентами реабилитационного отделения. С Сергеем знаком, в этот раз обсудил, как проходит лечение.

«Стараюсь регулярно проводить такие встречи, чтобы сделать программу адаптации ветеранов СВО в Дубне максимально эффективной. Пообщался тет-а-тет, узнал, что надо изменить, усовершенствовать. Как всегда диалог получился открытым, взял для себя новые задачи в работу. Отдельно поблагодарил коллектив медико-санитарной части № 9 ФМБА России», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В Дубну участники и ветераны СВО едут не случайно, здесь им готовы оказать любую помощь. Разместиться в больнице можно и вместе с семьей. Поэтому география большая. Павел — разведчик, служит в морской пехоте, сам из Владивостока. На специальной военной операции — с 2022 года. В Дубну приехал с супругой. В беседе с главой обсудил адаптацию ветеранов СВО, отметил, очень важна психологическая поддержка. На базе медико-санитарной части № 9 в Дубне уже создано современное отделение с новейшим оборудованием и мультидисциплинарной командой специалистов, а к каждому пациенту здесь индивидуальный подход. Программу лечения рассчитывают в зависимости от конкретного случая, иногда она может занимать 2 недели, иногда до 2 месяцев.

«У нас в отделении представлены современные методы, такие как биологическая обратная связь, которая позволяет наладить утраченные нейронные связи и восстановиться бойцам, есть VR-технологии, которые помогают работать с посттравматическим стрессовым расстройством, что часто встречается среди участников СВО, и также есть ботулинотерапия, это преимущество нашего отделения», — пояснила врач-невролог медико-санитарной части № 9 ФМБА России Анастасия Карулина.

Сейчас в медико-санитарной части № 9 планируют создать новое отделение, чтобы усилить психологическую поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.