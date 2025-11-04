В Дубне появился Сад Победы

Школьники вместе с ветеранами СВО и матерями бойцов высадили яблони на территории первой школы в Дубне. Маму бойца Оксану Денисову ребята встретили аплодисментами. В школу № 1, где учился ее сын, женщину пригласили для участия в совместной акции — для создания Сада Победы — сада, который будет рассказывать о современных героях, таких как Алексей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Он сказал лишь одну фразу, когда началась спецоперация — „я мужчина“ и ушел. И вот четвертый год он на войне, был неоднократно в госпиталях, но домой не вернулся. Говорит, мамочка, когда все закончится, я приду», — рассказала мама участника СВО Оксана Денисова.

В этот день школьники вместе с мамой и бабушкой бойца, представителями Ассоциации ветеранов СВО всего высадили 37 яблонь. Это четырехлетние деревья, которые уже в мае будущего года зацветут и станут не только украшением, но и символом будущей Победы.

Сейчас на передовой сражаются и защищают Родину два выпускника первой школы. Дети говорят, что это почетно высадить сад в честь героев. В его создании участвовали все классы, а также родители учеников. Позже в Саду памяти также установят лавочки, малые архитектурные формы, чтобы здесь был уголок отдыха.

«Трогательная патриотическая акция, которая действительно останется в сердцах ее участников! Спасибо всем участникам и создателям Сада Победы!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.