В Дубне открыли аллею героев специальной военной операции

Фотовыставка «Аллея героев СВО» открылась в Парке семейного отдыха в Дубне. В ней представлены 37 портретов жителей Дубны, которые находятся в зоне проведения СВО или отдали в ходе нее жизнь за Родину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эта выставка очень важна в первую очередь для нас, для тех, кто там воюет. И для жителей города: они видят, они знают своих защитников», — поделилась впечатлениями о выставке супруга военнослужащего Елена Коровашкина, которая вместе с сыном пришла увидеть портрет мужа.

Выставку организовали члены дубненской Ассоциации ветеранов СВО, администрация городского округа и ГосМКБ «Радуга». Открывал выставку руководитель отделения Ассоциации майор Максим Большаков.

«Героев в городе много: это наши дети, спортсмены, олимпиадники. Но для них для всех герои точно сегодня здесь, на этой выставке, которую, я считаю, можно с гордостью показывать не только нашим жителям, но и гостям города. Жители Дубны, даже сегодня и сейчас, сражаются за нашу страну: и на предприятиях военно-промышленного комплекса, и лично находясь в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Фотовыставка пробудет в парке не менее месяца. В скором времени дубненская Ассоциация ветеранов СВО также планирует открыть выставку артефактов, привезенных из зоны специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.