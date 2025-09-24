В детской школе искусств им. Якова Флиера города Орехово-Зуево провели акцию «Мой папа — мой герой». Это выставка работ юных художников с портретами отцов, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Затем ребята из Школы креативных индустрий с помощью современных технологий превратят эти рисунки в открытки, которые отправят за ленточку.

«Конечно, папы чувствуют любовь и поддержку от родных на расстоянии, но так приятно получить что-то из дома. То, что можно потрогать руками и носить у сердца. Дети — наша главная опора. Их поддержка подпитывает как ничто другое. Уверен, когда открытки попадут в руки бойцам, у них появится еще больше сил, чтобы идти вперед и с победой вернуться домой!» — отметил глава округа Руслан Заголовацкий.

Ранее в Орехово-Зуеве прошло торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции. Памятник представляет собой бронзовый образ воина-защитника России. В одной руке он держит оружие, в другой — символ мира, голубей. У подножия установлен подбитый вражеский дрон, ставший символом современных боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.