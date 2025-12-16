В Домодедово отремонтировали дорогу к дому участника СВО и установили столбы

В городском округе Домодедово по просьбе участника специальной военной операции отсыпали подъездную дорогу к его дому и установили ограничительные столбы для безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участник специальной военной операции, находящийся в отпуске и проживающий в Домодедово, обратился в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО с просьбой обустроить подъезд к своему дому. Помимо отсыпки дороги, потребовалась установка ограничительных столбов для безопасного проезда.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов сообщил, что обращение оперативно передали в профильные ведомства, после чего подрядные организации приступили к работе. В течение недели дорогу отсыпали и установили столбы, что обеспечило удобный и безопасный проезд для бойца и его семьи.

Сестра участника СВО поблагодарила за быстрое решение вопроса и внимание к их просьбе. Она отметила, что теперь можно спокойно заезжать и выезжать, а поддержка важна для семей защитников страны.

В администрации подчеркнули, что подобная помощь — не формальность, а реальная забота о военнослужащих и их близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.