В Домодедово обсудили поддержку и трудоустройство участников спецоперации

В молодежном центре «Победа» городского округа Домодедово 19 января состоялась рабочая встреча по вопросам социальной адаптации и трудоустройства участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Мострансавто, Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, а также Молодая гвардия. Участники обсудили практические шаги по организации обучения, профессиональной переподготовки и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

Особое внимание уделили поддержке молодых участников СВО до 35 лет и членов их семей. Было отмечено, что запрос на помощь в трудоустройстве и получении образования уже сформирован, и проект нацелен на предоставление конкретных решений.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Принято решение проводить подобные рабочие встречи регулярно, а также расширять проект и распространять успешные практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.