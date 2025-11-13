В Домодедово действует программа адаптации участников СВО

В Центре физической культуры и спорта «Горизонт» продолжаются тренировки по пауэрлифтингу для участников специальной военной операции. Проект направлен на спортивную реабилитацию ветеранов СВО и помогает им восстановить здоровье, уверенность и вернуться к привычному ритму жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициатор программы — Александр Петров, тренер и мастер спорта, прошедший обучение по адаптивной физкультуре. В его команде — бойцы, для которых спорт стал важной частью восстановления. Кто-то впервые пришел в зал, а кто-то вернулся к тренировкам после долгого лечения.

Один из участников, Николай, потерявший ногу во время выполнения боевых задач, сегодня жмет 150 кг и уже выступает на соревнованиях. Другой ветеран, Юрий, после госпиталя вновь вышел на прежний уровень подготовки. Атмосфера взаимоподдержки, дисциплина и командный дух помогают каждому почувствовать уверенность и силу.

Для удобства ветеранов СВО в Домодедове действует новая мера поддержки — льготное посещение фитнес-клубов. Теперь каждый, кто хочет заниматься спортом и восстанавливаться, может выбрать удобное место для тренировок.

«Адаптация участников СВО — наш приоритет. Мы создаем условия, чтобы ребята могли не только восстановить здоровье, но и чувствовать себя нужными, сильными, уверенными. Спорт помогает пройти этот путь вместе — шаг за шагом, плечом к плечу», рассказала Евгения Хрусталева.

Тренировки и меры поддержки помогают ветеранам не просто возвращаться к привычной жизни, но и находить новые силы для движения вперед.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.