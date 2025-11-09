сегодня в 19:55

В Домодедове ветеранам СВО оказывают помощь в трудоустройстве

Домодедовские ветераны специальной военной операции 5 ноября побывали с экскурсией на одном из предприятий. Главная цель встречи — помощь в трудоустройстве и адаптации участников СВО к мирной жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсию организовали в рамках федеральной программы поддержки ветеранов. Гостей познакомили с производственными цехами, показали процесс изготовления оборудования для детских игровых и спортивных площадок, рассказали о вакансиях и перспективах работы.

«Мы заинтересованы в квалифицированных специалистах рабочих профессий. Наше предприятие постоянно развивается, и мы рады тем, кто хочет работать, создавать полезные и нужные вещи», — отметил генеральный директор предприятия Юрий Тимофеев.

Многие сотрудники трудятся здесь годами — как, например, слесарь Сергей Силинский, который рассказал, что точность и ответственность в производстве имеют решающее значение.

Среди гостей был ветеран СВО Владимир Рогоза, который после возвращения из зоны боевых действий открыл собственное дело при поддержке государства.

«Многие мои товарищи заканчивают контракт и ищут возможность перейти на мирное русло. Я расскажу им о предприятии — работа интересная и масштабная», — поделился он.

После экскурсии состоялся круглый стол, где обсудили вопросы трудоустройства и профессиональной адаптации ветеранов. Участие приняли представители администрации округа, Ассоциации ветеранов СВО и Кадрового центра Подмосковья.

«Мы ведем персональное сопровождение каждого ветерана, помогая с трудоустройством, переобучением и открытием собственного дела», — рассказала начальник отдела профориентации Кадрового центра Подмосковья Евгения Эберлин.

Наталья Богачева, заместитель главы городского округа Домодедово, подчеркнула, что администрация округа ставит перед собой задачу сделать все, чтобы ветераны СВО могли найти достойную работу рядом с домом, быть с семьями и чувствовать уверенность в будущем.

Поддержка ветеранов СВО в Домодедово — системная работа, включающая трудоустройство, психологическую и социальную помощь. Администрация округа продолжает создавать условия, в которых каждый защитник Отечества сможет реализовать себя в мирной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

