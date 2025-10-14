В Домодедове состоялась научно-практическая конференция «Психологи для СВО»

В молодежном центре «Победа» городского округа Домодедово состоялась первая городская научно-практическая конференция «Психологи для СВО». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало около 50 участников — специалистов из разных городов России, военных психологов, волонтеров и представителей семей участников специальной военной операции. Основная цель конференции — обмен опытом и совершенствование методик психологической помощи бойцам и членам их семей.

Руководитель Домодедовского отделения общественной организации российских психологов «Содействие» Сергей Тиунов отметил:

«По нашей статистике, у тех, кто посещал групповые занятия — жен и матерей участников СВО, — уровень тревожности и депрессии снизился примерно на 40%, как у взрослых, так и у детей».

За три года работы Домодедовской психологической приемной СВО за помощью обратились 175 человек — среди них бойцы, их жены, матери, вдовы и дети. Консультации проводятся как очно, так и дистанционно.

Сергей Тиунов рассказал, что специалисты активно включаются в оказание помощи коллегам из других регионов: «Когда начались тяжелые события и контрнаступление вооруженных сил Украины в августе 2024 года, мы начали оказывать онлайн-поддержку курянам, по просьбе профессора Караяни».

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Красногорской области Евгений Гомляков подчеркнул значимость комплексной поддержки.

«Каждый боец, возвращаясь с фронта, должен чувствовать, что здесь его ждут и готовы помочь. Чем больше подобных мероприятий будет проводиться, тем эффективнее станет система помощи участникам СВО и их семьям» — отметил Евгений Гомояков.

Отдельное внимание участники конференции уделили мерам поддержки, реализуемым при содействии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. По словам организаторов, мероприятие стало важной площадкой для объединения специалистов и обмена профессиональными практиками.

Планируется, что конференция «Психологи для СВО» станет ежегодной традицией в Домодедове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.