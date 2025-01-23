В Домодедове провели юридические консультации для семей бойцов СВО

Единый день приемов участников СВО и их семей по юридическим вопросам прошел 23 января в Домодедове. В общественную приемную партии «Единая Россия» обратились 7 заявителей. Все они — родные и близкие защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов, член депутатского объединения партии «Единая Россия» Михаил Каюгин, заведующий домодедовским филиалом «Паритет» Московской областной коллегии адвокатов Леонид Плотников и главный инспектор отдела социальной помощи администрации Даниля Черкашина помогали обратившимся разобраться в вопросах, которые их волновали.

«Все вопросы взяли в работу, совместно с адвокатом будем на постоянной связи с обратившимися. Обязательно окажем необходимую юридическую помощь. Один из вопросов удалось решить практически сразу — ребенка военнослужащего оформят в детский сад уже на этой неделе», — рассказал Олег Жолобов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.