В Домодедове почтили память погибших участников СВО

Митинг в память о погибших в ходе специальной военной операции прошел в Домодедове 24 февраля, в четвертую годовщину ее начала. У мемориала собрались представители администрации округа, ветераны, родственники бойцов и жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотни человек пришли к памятнику погибшим участникам специальной военной операции, чтобы почтить их память. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, матери и жены, вдовы бойцов, а также представители общественных организаций и молодежных объединений.

Глава городского округа Евгения Хрусталева подчеркнула, что за прошедшие годы страна изменилась и сплотилась.

«Мир изменился, и мы изменились. Война не бывает без погибших. Сегодня мы чтим память ребят, которые отдали свою жизнь за нас. Вечная им память», — сказала Хрусталева.

Председатель совета депутатов Леонид Ковалевский выразил уверенность в победе и отметил мужество павших.

«Самое главное, чтобы мы победили. Я уверен, что мы победим. Вечная слава героям, павшим в тяжелейшей войне», — отметил Ковалевский.

Депутат Московской областной думы Олег Жолобов заявил, что страна стала более сплоченной, а местный руководитель ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов добавил, что подвиги бойцов навсегда останутся в памяти земляков. Руководитель комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева подчеркнула важность единства и поддержки семей военнослужащих.

Митинг завершился минутой молчания. Участники возложили живые цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.