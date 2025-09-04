В Домодедове откроют мемориал жителям округа, погибшим в зоне СВО

В городском округе Домодедово жителей и гостей приглашают стать частью исторического события. 5 сентября в 12:00 на Аллее 30-летия Победы состоится открытие мемориала домодедовцам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот мемориал станет символом нашей общей памяти, благодарности и уважения к тем, кто отдал свои жизни за Родину.

«Вместе почтим минутой молчания наших земляков, всех тех, кто сражался за нашу свободу, и возложим цветы к основанию памятника», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Она приглашает каждого не остаться в стороне и отдать дань уважения героям, чье мужество и самопожертвование будут всегда в памяти народа.

«Герои живы, пока жива наша память о них. Давайте вместе соберемся, чтобы почтить их светлую память и проявить единство как сообщества», — отметила Хрусталева.

В четверг под руководством скульпторов проводится монтаж памятника — процесс небыстрый и кропотливый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.