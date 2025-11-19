В Домодедове обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

В Домодедове прошла встреча с депутатом Госдумы Аллой Поляковой, на которой специалисты округа рассказали о действующих мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. В муниципалитете работает центр помощи, оказывающий юридическую, психологическую и гуманитарную поддержку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Домодедово действует центр поддержки участников специальной военной операции. Его задача — обеспечить доступную помощь семьям военнослужащих, вернувшихся со службы или находящихся в зоне боевых действий. Центр помогает с оформлением выплат, консультирует по юридическим вопросам и сопровождает поиск пропавших без вести.

Заместитель главы округа Юлия Терещенко рассказала, что система поддержки построена так, чтобы ни один запрос не остался без внимания. По ее словам, специалисты центра принимают обращения жителей и помогают находить решения в сложных ситуациях.

Важным направлением работы стала психологическая помощь. Для этого создана отдельная приёмная, где работают специалисты социальных служб и образования. При необходимости к работе подключаются представители духовенства для поддержки тех, кто переживает утрату или стресс.

Ассоциация ветеранов СВО также активно участвует в поддержке бойцов. Руководитель домодедовского отделения Сергей Рябов консультирует военнослужащих, помогает им адаптироваться после возвращения и занимается доставкой гуманитарной помощи.

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что к работе по поддержке присоединяются жители, предприятия и волонтеры. Алла Полякова выразила готовность содействовать в решении вопросов федерального уровня, связанных с выплатами и статусами.

В муниципалитете продолжают развивать систему поддержки, отмечая, что внимание семьи, общества и государства помогает военнослужащим сохранять мотивацию и силы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.