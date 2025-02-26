В Домодедове бойцам СВО отправили 700 тонн гумпомощи

В городском округе Домодедово продолжают помогать бойцам в зоне специальной военной операции, жителям в новых и приграничных регионах. При поддержке партии «Единая Россия» домодедовцы передали с очередной партией гумпомощи в Курскую и Белгородскую области более 300 кг продуктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Важно объединять усилия для поддержки тех, кто находится в трудном положении. В этот раз для жителей Курской и Белгородской областей передали необходимые продукты. «Единая Россия» всегда готова оказать помощь и поддержать, проявить заботу и внимание. Благодарим домодедовцев за неравнодушие и отзывчивость, за регулярное участие в сборе гуманитарного груза!» — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России» и 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи. Также организованы курсы тактической медицины для бойцов и курсы сестринского дела.

С начала СВО «Единая Россия» передала более 140 тысяч тонн помощи в новые и прифронтовые регионы, из них 700 тонн — от Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.