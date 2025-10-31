В доме правительства Московской области состоялось торжественное открытие выставки «Мой папа — Герой!». В экспозиции представлены детские портреты защитников Отечества — участников специальной военной операции, созданные юными художниками Подмосковья в рамках одноименного художественного фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Фестиваль «Мой папа — Герой!» стартовал в мае 2025 года в Красногорске и за несколько месяцев прошел в 35 округах Подмосковья, объединив сотни мальчишек и девчонок из семей военнослужащих. Под руководством опытных наставников — профессиональных художников и волонтеров — дети осваивали основы портретной живописи и создавали образы своих отцов-героев по семейным фотографиям.

«Эти работы наполнены особым смыслом — любовью, гордостью и благодарностью. Через искусство дети рассказывают о своих семьях, о подвиге отцов, о том, что ждут их дома с верой и надеждой», — отметила вице-губернатор Мария Нагорная.

Инициатором фестиваля выступил депутат Государственной думы, сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов.

Экспозиция в доме правительства Московской области станет частью федерального выставочного маршрута. В ноябре 2025 года лучшие работы будут представлены в Музее Победы в Москве, а также в Государственной думе и Совете Федерации Российской Федерации.

Организаторы уверены: выставка станет важным символом любви, преемственности и единства российского общества.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области реализует более 30 социальных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Фестиваль «Мой папа — Герой!» стал одним из ключевых направлений деятельности Ассоциации, объединяя творчество, патриотическое воспитание и социальную поддержку семей Героев.

