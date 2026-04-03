В Долгопрудном школа №7 отправила бойцам генератор и пауэрбанки

Гуманитарную помощь для участников спецоперации собрали ученики, родители и педагоги школы № 7 в Долгопрудном. На средства от благотворительной ярмарки приобрели инверторный генератор, пауэрбанки и медицинские принадлежности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, для бойцов закупили запас кровоостанавливающих жгутов и бинтов. Медицинские средства предназначены для оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

В школе отметили, что гуманитарный груз стал знаком благодарности участникам СВО за самоотверженность, мужество и готовность защищать страну и ее граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.