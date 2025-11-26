В Долгопрудном прошла встреча с участниками СВО и их семьями

В Долгопрудном буквально с первых дней спецоперации оказывается всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. Регулярно проводятся встречи. Ведь прямое общение с защитниками Родины и их близкими позволяют оказывать адресную поддержку, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

25 ноября глава Долгопрудного Олег Сотник вновь встретился с участниками специальной военной операции, их родственниками. Мероприятие состоялось в Центре поддержки участников СВО и их семей.

Многие пришли на встречу впервые. Так, участник боевых действий Иван из Долгопрудного комиссован по ранению, возвращается на прежнее место работы. У него есть вопросы по оформлению инвалидности. Глава округа подчеркнул, что военнослужащему при необходимости будет оказана помощь.

Олег Сотник осмотрел помещение, где волонтеры шьют противодронные пончо. Обсудили вопросы приобретения оборудования.

Скоро Новый год, которого особенно ждут ребята. Глава округа отметил, что дети участников СВО будут приглашены на праздничные мероприятия, обязательно получат подарки.

«Наши герои несут службу на спецоперации. И все, что касается поддержки СВО — наш приоритет. Это та помощь тыла, которая имеет важнейшее значение для Победы», — сказал Олег Сотник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.