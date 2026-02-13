В Долгопрудном передали шины для техники на фронт

В Долгопрудном 13 февраля центр поддержки участников СВО и их семей передал очередную партию шин для крупнотоннажной техники, которые вскоре отправят на фронт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В долгопрудненском Центре поддержки участников СВО и их семей состоялась передача новой партии гуманитарного груза. Мероприятие прошло при участии главы округа Олега Сотника, куратора Центра Александра Шарова и представителя АНО «Долгопрудный рядом». На встрече присутствовал житель города Сергей К., чьи сыновья с 2022 года служат в зоне СВО.

Неделю назад Сергей обратился к главе округа с просьбой помочь в приобретении шин для крупнотоннажной техники, необходимой для перевозки грузов на передовую. По словам Сергея, после обращения сотрудники Центра оперативно связались с ним для уточнения деталей, и уже через несколько дней шины были доставлены.

Олег Сотник отметил, что задача администрации — ускорять реагирование на запросы бойцов, чтобы повысить эффективность работы на фронте.

Военнослужащие, ветераны СВО и их семьи могут обратиться за поддержкой в Центр поддержки участников СВО и их семей, отделение фонда «Защитники Отечества» или Ассоциацию ветеранов СВО по адресу: Московское шоссе, д. 59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.