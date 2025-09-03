Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 20:51

В Долгопрудном объявлен сбор гуманитарной помощи для бойцов медицинской роты

Боец из Долгопрудного с позывным «Проводник» служит на СВО в медицинской роте. Ушел на спецоперацию в октябре 2022 года. Верой и правдой спасает жизни наших защитников, которые сражаются с врагом за мир. А в тылу их родные, близкие, знакомые и незнакомые люди делают все возможное, чтобы поддержать наших героев, чтобы приблизить Победу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Долгопрудном буквально с начала СВО проводится сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

В Центр поддержки участников СВО и их семей, расположенном на базе Комплексного молодежного центра (ул. Молодежная, 18), постоянно поступают от жителей, предприятий, организаций продукты питания, средства гигиены, товары первой необходимости для наших защитников.

Огромная благодарность всем, кто внес свой вклад в Победу.

Сегодня помощь нужна медицинской роте, где служит Проводник.

Каждый предмет из списка ниже — это реальная возможность спасти жизнь, облегчить боль и подарить заботу нашим раненым бойцам:

дизельный генератор 5кВт,

операционная светодиодная лампа,

одноразовые пеленки и влажные полотенца,

пенки-спреи для мытья лежачих больных.

Также просьба приносить: крупы, консервы, макароны, подгузники, детское питание.

Товары можно принести в КМЦ:

с понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00;

в пятницу — с 10:00 до 17:00;

в субботу — с 10:00 до 16:00.

Телефон для справок: 8 (495) 408-49-41.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.