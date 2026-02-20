В Долгопрудном бойцу СВО передали генераторы и радиостанции

Гуманитарную помощь передали участнику СВО с позывным «Подкидыш» в Долгопрудном 20 февраля в центре поддержки военнослужащих и их семей. Бойцу вручили генераторы, радиостанции и другие необходимые на фронте вещи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Житель Долгопрудного, офицер запаса, ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Сейчас он командует гаубичной батареей и обеспечивает огневую поддержку пехоты. В отпуске военнослужащему с позывным «Подкидыш» передали мощные генераторы, автомобильные радиостанции, газовые горелки и средства гигиены.

«Вы достойно защищаете границы нашей Родины. Огромное спасибо вам за это. Нашим ребятам передаем небольшую помощь — то, что очень необходимо на фронте», — сказал заместитель главы Долгопрудного Павел Нуштаев.

Он также поблагодарил супругу бойца Анастасию Кореневу, которая активно занимается волонтерской деятельностью. Накануне военнослужащий вместе с ней провел урок мужества в Долгопрудненской гимназии. Слова поддержки артиллеристу выразили председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов и руководитель ассоциации ветеранов СВО Долгопрудного Дмитрий Кулагин.

«Война очень быстро меняется, требования возрастают, приходится подстраиваться. Не все успевает поставить Минобороны, и в такой ситуации помощь города очень ценна. Спасибо», — отметил «Подкидыш».

В округе продолжается набор на военную службу по контракту. Пункт отбора работает по адресу: улица Циолковского, дом 4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, телефон +7 (925) 900-74-75.

Поддержку военнослужащие и их семьи могут получить в центре поддержки участников СВО по телефону +7 (999) 353-89-01, в отделении фонда «Защитники Отечества» по телефону +7 (966) 179-82-09, а также в ассоциации ветеранов СВО по телефону +7 (917) 546-86-67. Организации расположены по адресу: Московское шоссе, дом 59.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.