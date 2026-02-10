В Доброделе появился навигатор мер поддержки для участников СВО и их семей в Подмосковье

В мобильном приложении Добродел собрана актуальная информация о льготах и мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В приложении Добродел теперь доступен навигатор, который содержит сведения о льготах, мерах поддержки и инструкциях для участников специальной военной операции и их семей. Пользователи могут выбрать в меню баннеров онлайн-сервис «Участникам СВО и их семьям» и получить подробную информацию о доступных мерах помощи.

В навигаторе размещены контакты организаций, оказывающих поддержку: Госфонд «Защитники Отечества», муниципальные центры помощи, горячая линия, психологическая помощь, центр «Ясенки», центр имени А.И. Мещерякова, военные комиссариаты Подмосковья и другие. Также в сервисе работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья».

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Приложение доступно для скачивания по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.