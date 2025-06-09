сегодня в 20:02

В ДНР сапер МЧС России подорвался при разминировании территорий

Сотрудники МЧС России регулярно обследуют территории на предмет наличия взрывоопасных предметов. Во время одной из таких работ в Донецкой Народной Республике (ДНР) на мине подорвался сапер Специализированного спасцентра МЧС России, об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства .

«Пострадавшего на санитарном автомобиле транспортировали в больницу и прооперировали», — говорится в сообщении МЧС России.

Саперы из подразделения чрезвычайного ведомства каждый день отрабатывают заявки от населения в прифронтовых регионах страны. Они принимают активное участие в разминировании освобожденных от противника территориях.

С начала 2025 года саперы МЧС РФ в ДНР обезвредили более 52 тысяч разных боеприпасов, представлявших опасность для населения.