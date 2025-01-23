В Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие вступили в бой с штурмовой бригадой «Лють» украинской национальной полиции. Как проинформировало наше Минобороны, противник несет потери, сообщает «Царьград» .

Заявлено о поражении живой силы и техники пяти механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады «Лють».

В ведомстве добавили, что за последние сутки бои произошли в таких районах, как Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка.

Накануне стало известно о том, что российские силы установили контроль над Западным. Это значит, что ВС РФ вскоре смогут полностью отслеживать перемещения ВСУ в Харьковской области.

Захват Западного и последующее занятие стратегически важных высот вблизи населенного пункта позволит нашим бойцам контролировать пути передвижения противника и значительно усилить наступление, заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.