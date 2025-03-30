В Днепропетровской области сигнал тревоги звучит уже третий час
Воздушная тревога охватила шесть областей Украины
В воскресенье вечером воздушная тревога объявлена сразу в шести областях Украины, сообщает РИА Новости.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги продолжается в Днепропетровской области уже около трех часов, в Полтавской — более двух часов.
Ситуация обострилась около 20:39 по московскому времени, когда тревога распространилась на Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Киевская область присоединилась к ним позднее — в 22:16 по московскому времени.
Местные власти призывают жителей этих регионов оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Официальных комментариев о разрушениях и пострадавших нет.