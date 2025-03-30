В Днепропетровской области сигнал тревоги звучит уже третий час

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги продолжается в Днепропетровской области уже около трех часов, в Полтавской — более двух часов.

Ситуация обострилась около 20:39 по московскому времени, когда тревога распространилась на Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Киевская область присоединилась к ним позднее — в 22:16 по московскому времени.

Местные власти призывают жителей этих регионов оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Официальных комментариев о разрушениях и пострадавших нет.