В Дмитровском округе открылся уникальный центр реабилитации героев СВО

На базе Яхромского филиала Дмитровской больницы открылся современный Центр протезирования и реабилитации для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба муниципального округа Дмитровский.

Это проект государственно-частного партнерства, который уже прошел строгую аккредитацию Минобороны РФ. Сюда бойцов направляют напрямую из госпиталей. Здесь их ждет полный цикл восстановления: от снятия первого слепка до готового высокотехнологичного протеза, занятий с реабилитологами и поддержки психологов. Весь путь занимает от 30 до 45 дней. Центр рассчитан на одновременное пребывание 30 человек.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов лично оценил работу нового медицинского учреждения. Техник-протезист Александр провел для него экскурсию, показав каждый этап рождения протеза: изготовление гипсового макета, вакуумную формовку, сборку и примерку.

«Это кропотливейший труд, почти ювелирный!» — отметил Михаил Николаевич, наблюдая за процессом.

На вопрос главы муниципалитета о том, что самое ценное в такой сложной работе, Александр ответил коротко, но очень трогательно: «Когда бойцы из дома присылают видео со словами благодарности. До слез».

В центре сейчас находятся ребята из Московской, Нижегородской и Архангельской областей. Михаил Шувалов поговорил с бойцами. Они отмечают, что здесь созданы идеальные условия: удобные палаты и даже специальное адаптированное меню. Но главное — это настрой пациентов и помощь профессиональных медиков.

Михаил Николаевич с познакомился бойцом, потерявшим ногу при отражении атаки дрона. До СВО он был детским тренером по хоккею, является кандидатом в мастера спорта. Воин уверен: «Установят протез — обязательно еще поиграю!»

«Глядя на таких людей, веришь — все у них обязательно получится. Все наши герои должны жить полноценной жизнью. Огромная благодарность врачам и всем, кто помогает им в этом. Победа будет за нами!» — подчеркнул глава округа.

Этот центр — не просто медицинское учреждение. Это место, где благодаря мастерству врачей, современным технологиям и силе духа самих бойцов проходит их возвращение к активной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.