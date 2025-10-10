В Дмитровском округе Герой России встретился со школьниками

Школьники очень ждали встречи с героем и были рады возможности пообщаться с ним напрямую, обращаясь к нему просто по-домашнему: «дядя Женя». Ребята буквально засыпали гостя вопросами: как спят в невесомости, сколько лет готовятся к полету и страшно ли в первый раз отрываться от Земли — это и многое другое интересовало их.

Евгений Игоревич с удовольствием ответил на все вопросы и поделился личным опытом: «Я боюсь высоты, но при этом я — летчик. У меня за плечами 1500 прыжков с парашютом, и я слетал в космос. Нужно каждым маленьким шажочком себя преодолевать. Как правило, люди, которые чего-то боятся, поборов страх, добиваются лучших результатов. Смело идите вперед, и тогда все обязательно получится!».

Также космонавт, который отправился на СВО добровольцем и принимал участие в боевых действиях, скромно рассказал школьникам о фронтовых буднях, а также о своих сослуживцах, проявивших мужество и смекалку во время боев.

«Дорогие ребята, мы не хотим, чтобы вы видели войну. Поэтому и воюем с неофашистами, отстаивая интересы нашей родины. Всегда гордитесь, что живете в России, огромной и сильной стране!» — сказал Евгений.

Встреча с Евгением Тарелкиным вызвала неподдельный интерес у школьников, они дружно поблагодарили его за откровенный разговор. Благодаря общению с героем, им стало понятно, что мужество — это не отсутствие страха, а умение его преодолевать, когда идешь к намеченной цели.

«Я с удовольствием пообщался с Евгением Игоревичем. Он очень интересно, ничего не скрывая, рассказал о себе, о своей профессии и о боевых товарищах, об СВО. Здорово, что смог с ним сфотографироваться на память», — поделился впечатлениями один из учеников.

Затем руководитель Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат местного Совета депутатов Владимир Гасков показал участникам мероприятия элементы военного снаряжения. Ребята смогли подержать в руках настоящие автоматы и сделать памятные фото в бронежилетах.

«Патриотизм — это конкретные поступки и личные примеры. Именно живое, прямое общение с настоящими героями, такими как Евгений Тарелкин, формирует у наших детей правильные жизненные ориентиры. „Урок мужества“ это мощный импульс для развития личности. Проекты, которые реализует наша Ассоциация ветеранов СВО, крайне важны», — прокомментировал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.