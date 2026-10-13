В Дмитровской школе №2 провели благотворительную ярмарку «Добрые сердца»

Ученики Дмитровской школы №2 вместе с родителями и педагогами 13 октября организовали первую в этом учебном году ярмарку в поддержку участников спецоперации. Выручку направят на помощь военнослужащим и материалы для плетения маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ярмарке «Добрые сердца» разместили более 15 столов с домашней выпечкой и сладостями. Каждый класс выбирал угощения и оформлял свою зону. К Году единства народов России ученики представили в том числе сладкие блюда Татарстана и народов Кавказа.

Ученица 9 «в» класса Манижа Абдухамитова впервые приготовила синабоны по рецепту из интернета. Мама помогла замесить тесто. Булочки раскупили за одну перемену.

«Это мой первый опыт в их приготовлении, но все говорят, что получилось вкусно», — поделилась школьница.

Директор школы Юлия Филиппова рассказала, что традиция осенних благотворительных ярмарок появилась более 15 лет назад. Тогда угощения помещались на нескольких столах. На выручку покупали корм для приюта «Умка», канцелярские принадлежности, книги и средства по уходу для школы-интерната и Дома доброты.

С началом спецоперации школа помогает военнослужащим через благотворительный фонд «Офицеры — защитники Отечества». По запросам подразделений закупают медикаменты, перевязочные средства, термокружки и термобелье. Вместе с гуманитарным грузом ученики передают письма и рисунки.

Юлия Филиппова пояснила, что ярмарку обычно проводят осенью. Если военнослужащим нужны дополнительные грузы, организуют еще одну — весной.

«Спасибо ученикам, родителям и педагогам школы за эту традицию. Ребята сами готовят угощения, организуют ярмарку и знают, кому поможет их труд», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Он подчеркнул важность связи школы с фондом, благодаря которой собирают именно то, что необходимо военнослужащим.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.