В Дмитрове ветеран СВО провел урок мужества для студентов

В подмосковном политехническом колледже в Дмитрове прошла встреча студентов с сотрудником вневедомственной охраны и ветераном СВО Александром К. Мероприятие организовали в преддверии Дня защитника Отечества в рамках акции «Дни Росгвардии», сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Со студентами встретился сотрудник Дмитровского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, ветеран специальной военной операции старшина полиции Александр К. Он рассказал о службе, мужестве военнослужащих и значении дисциплины, внутреннего стержня и товарищества при выполнении боевых задач.

Отдельное внимание гость уделил своему профессиональному пути. Он начал службу в 1999 году на Военно-морском флоте, где прошел путь от матроса до главного корабельного старшины. В 2022 году Александр К. в составе добровольческого формирования в течение года выполнял задачи в зоне СВО, проявив стойкость и профессионализм.

«Защита Отечества — это не просто долг, это осознанный выбор человека, который ценит мир на своей земле. На передовой ты понимаешь, что за твоей спиной — семья и будущее всей страны. Важно помнить, что мужество рождается не в бою, а в ежедневной работе над собой, в честности перед товарищами и верности своему слову», — отметил Александр К.

С 2024 года он продолжает службу в Дмитровском отделе вневедомственной охраны и участвует в работе региональной ассоциации ветеранов СВО. В ходе встречи студенты также познакомились с историей Росгвардии, изучили устройство учебного оружия и правила безопасного обращения с ним. Особый интерес вызвали элементы экипировки и армейские рационы питания. В завершение мероприятия отличившимся учащимся вручили памятные подарки с символикой ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.