В Дмитрове провели акцию поддержки участников спецоперации

В Дмитрове в парке «Сосновый бор» прошли мероприятия в поддержку участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшие выходные в парке «Сосновый бор» в Дмитрове состоялись мероприятия, посвященные поддержке земляков — участников специальной военной операции. Программа включала концерт «Спасибо героям» с участием творческих коллективов Центрального Дворца культуры «Созвездие» и акцию «Письмо солдату».

Перед жителями и гостями города выступили руководитель студии эстрадного вокала «Новая волна» Екатерина Гоголкина и руководитель народного коллектива «Инструментальный ансамбль «Фолк Ремикс» Андрей Куманов. В парке звучали песни военных лет и современные патриотические композиции. Минута молчания и слова благодарности объединили собравшихся.

Во время акции «Письмо солдату» дети и взрослые писали письма и рисовали открытки для военнослужащих. Волонтеры помогали оформлять послания с поддержкой и словами благодарности. Один из бойцов поделился, что получил письмо от восьмилетнего мальчика, чья семья помогает военным, и отметил, как важно получать такие теплые слова.

Организаторы подчеркнули, что поддержка бойцов — общее дело, а письма и посылки придают военнослужащим силы и уверенность. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что единство и поддержка приближают победу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.