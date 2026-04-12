В Дмитрове испекли для бойцов пасхальные куличи
10 апреля в Дмитровском техникуме прошла душевная и вкусная акция «ПолитКухня». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.
По информации администрации, студенты и волонтеры объединились, чтобы приготовить пасхальную выпечку для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.
«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.