В Дмитрове испекли для бойцов пасхальные куличи

10 апреля в Дмитровском техникуме прошла душевная и вкусная акция «ПолитКухня». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

По информации администрации, студенты и волонтеры объединились, чтобы приготовить пасхальную выпечку для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.