В честь Дня учителя Серпухова работники образования получили награды

Учителей из Серпухова наградили за волонтерскую позицию. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учитель начальной школы Центра непрерывного образования Татьяна Ким с начала спецоперации является активным волонтером и своим примером вдохновляет ребят на добрые дела. Со своими учениками она изготавливает подарки к праздникам для наших защитников, собирает гуманитарную помощь, участвует в патриотических мероприятиях.

К ней во время урока заглянули руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей, советник главы Лидия Халачева, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы, подполковник Владимир Курилов и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО, ветеран боевых действий Александр Худобкин. За свои труды Татьяна Григорьевна получила почетную медаль.

Медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм» Лидия Халачева и Владимир Курилов вручили директору Психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс» Елене Акимовой. Кроме того, гости поздравили жену участника СВО, руководителя структурного подразделения Надежду Патц.

