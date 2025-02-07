В Чехове продолжается благотворительная акция «Тепло для Героя»

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин совместно с заместителями принял участие в благотворительной акции «Тепло для Героя», организованной партией «Единая Россия» в преддверии Дня Защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«В качестве гуманитарной помощи мы собрали и передали для наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также тех, кто проходит лечение в госпиталях, одежду, обувь, термобелье, тактические сумки и перчатки. Это все, в чем больше всего сейчас нуждаются наши бойцы и на что поступил от них запрос», - отметил Михаил Собакин.

К акции также присоединились неравнодушные жители Чехова. Они приносят связанные собственными руками теплые вещи, продукты питания и медикаменты. Дети подготовили письма, открытки и рисунки с поздравлениями.

Акция продлится до 23 февраля. Каждый житель м.о. Чехов может внести свой вклад. Пункт сбора расположен в Общественной приемной Партии «Единая Россия» по адресу: ул. Дружбы д. 21. Время работы пункта сбора: 10Е00-13.00 и 14Е00-17Е00, выходные дни – суббота и воскресенье.

Принимаются теплые вещи, предметы первой необходимости, сладкие подарки с долгим сроком хранения, а также письма и открытки со словами поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.