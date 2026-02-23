В Чехове открыли Парту Героя ко Дню защитника Отечества

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества принял участие в открытии Мемориальной доски и Парты Героя в средней школе Чехов-3 в честь выпускника Михаила Волкова, погибшего, выполняя боевые задачи специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Волков родился в январе 1992 года, учился в школе Чехов-3. После окончания 9-го класса поступил в Чеховский техникум № 32. Срочную службу проходил в Нижегородской области, где получил военно-учетную специальность механика-водителя.

В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван в зону специальной военной операции. Служил механиком-водителем в гвардейской танковой дивизии на Харьковском направлении. 9 февраля 2023 года Михаил погиб при выполнении боевой задачи.

За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия при выполнении боевой задачи указом президента РФ Владимира Путина Михаил Волков награжден орденом Мужества посмертно.

«Увековечивая имя Михаила, мы отдаем дань памяти его подвигу и низко кланяемся родным и близким героя. Для всех нас, и в первую очередь для учеников этой школы, он является гордостью, примером отваги, мужества и героизма, примером беззаветного служения Родине. Мемориальная доска и Парта Героя станут символами нашей благодарности Михаилу и напоминанием подрастающему поколению о чеховском парне, ставшем героем. О человеке, который не задумываясь отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Его подвиг будет жить в наших сердцах вечно», — сказал Михаил Собакин.

Мемориальную доску Михаилу Волкову установили рядом с еще одним героем — Алексеем Кушниным, который погиб в 1988 году, выполняя интернациональный долг в Афганистане и был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Всероссийский образовательный проект «Парта Героя», инициированный партией «Единая Россия», рассказывает детям о земляках, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над головой, ради свободы и независимости страны. Парта Героя Михаила Волкова заняла особое место в классе Юнармии школы Чехов-3. Она станет местом, где каждый ученик сможет задуматься о цене мира, за который сражаются простые ребята, ставшие героями.

В школе Чехов-3 заложены давние традиции любви к своей Родине и к вооруженным силам России. Ученики свято чтят защитников Отечества и их подвиги. В этом году школа стала опорной площадкой проекта «О будущем», который реализует систему воспитания духовно-нравственных качеств личности «Киноуроки в школах России». В октябре 5 «Б» класс в рамках «Киноуроков» посмотрел художественный фильм «Лошадка для героя», основанный на реальных событиях, где через дневник ребенка описываются события 1943-го года в оккупированной фашистами деревне.

Ученики сделали своим девизом слоган «Добрые дела улучшают мир». Они создали для бойцов ангелов-хранителей, освятили их вместе с настоятелем Храма Георгия Победоносца иереем Сергием Богачевым и вместе с письмами отправили на фронт. 26 ноября пятиклассники получили видеопривет с передовой от бойцов минометной батареи 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады 51-й общевойсковой армии. В начале декабря бойцы прислали ребятам в подарок флаг ракетных войск, на котором написаны позывные всех бойцов батареи. Сейчас этот флаг занимает почетное место в классе и является наглядным примером связи поколений и истории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.