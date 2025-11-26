В Чебоксарах произошли мощные взрывы при отражении атаки БПЛА
Shot: ПВО отражает атаки БПЛА на Чебоксары
В ночь на 26 ноября жители Чебоксар сообщили о серии мощных взрывов в небе над городом и его окраинами, сообщает Shot.
По данным источника, всего было зафиксировано 5-7 взрывов в районе деревни Лапсары (примерно в 10 км от города) и на окраинах столицы Чувашии. Первый взрыв прозвучал около 2:40 ночи по местному времени.
Очевидцы также сообщают о возгорании и сильном задымлении в одном из районов Чебоксары.
Предварительно, взрывы были связаны с работой систем ПВО, уничтоживших несколько украинских беспилотников на подлете к городу. Аэропорт Чебоксар временно приостановил прием и отправку рейсов.
Официальная информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.