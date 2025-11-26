В Чебоксарах произошли мощные взрывы при отражении атаки БПЛА

В ночь на 26 ноября жители Чебоксар сообщили о серии мощных взрывов в небе над городом и его окраинами, сообщает Shot .

По данным источника, всего было зафиксировано 5-7 взрывов в районе деревни Лапсары (примерно в 10 км от города) и на окраинах столицы Чувашии. Первый взрыв прозвучал около 2:40 ночи по местному времени.

Очевидцы также сообщают о возгорании и сильном задымлении в одном из районов Чебоксары.

Предварительно, взрывы были связаны с работой систем ПВО, уничтоживших несколько украинских беспилотников на подлете к городу. Аэропорт Чебоксар временно приостановил прием и отправку рейсов.

Официальная информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

