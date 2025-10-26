В Брянской области ВСУ намеренно ранили двух мирных жителей

Богомаз: от нового удара ВСУ под Брянском пострадали два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью трех дронов намеренно ударили по двум гражданским автомобилям. В итоге мужчины и женщина из разных машин получили травмы, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, от удара украинского дрона водитель Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей. Бригада скорой помощи оказала мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался. А вот женщине повезло меньше, ее травмы оказались более серьезными.

«Женщина, пассажир автомобиля „Газель“, с проникающими осколочными ранениями доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате атаки ВСУ автомобиль Chevrolet Niva полностью уничтожен», — рассказал Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Александр Богомаз пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также предупредил население региона о действующей беспилотной опасности в Брянской области. Он попросил местных жителей не покидать дома и переместиться в помещения без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написал Богомаз.

Для экстренной помощи можно позвонить по номеру «112».

