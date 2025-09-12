В Брянской области ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, пострадали семеро
Фото - © Медиасток.рф
В Брянской области пассажирский микроавтобус подвергся атаке ВСУ, в результате чего пострадали 7 человек. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что еще известно об украинском ударе, передает «Царьград».
По его словам, украинские боевики ударили по автомобилю, в котором находились сотрудники одного из предприятий Брянской области. Водитель проявил мужество и, маневрируя под огнем, сумел доехать до блокпоста «БАРС-Брянск».
Во время эвакуации пассажиров из поврежденного транспортного средства украинские военные повторно обстреляли автобус.
Богомаз отметил, что ранения получили четверо пассажиров, двое бойцов бригады «БАРС-Брянск» и сам водитель микроавтобуса. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Губернатор выразил надежду на скорейшее выздоровление раненых.