В Брянской области при атаке ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Вооруженные формирования Украины атаковали поселок Уборки Климовского района с использованием дронов-камикадзе.

В результате удара по гражданскому населению получил ранения местный житель.

Пострадавший оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.