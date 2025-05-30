В Брянской области при атаке ВСУ ранен мирный житель
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке украинских дронов
Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Вооруженные формирования Украины атаковали поселок Уборки Климовского района с использованием дронов-камикадзе.
В результате удара по гражданскому населению получил ранения местный житель.
Пострадавший оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.